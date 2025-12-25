Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп поздравил военнослужащих с католическим Рождеством. В своей речи он сообщил, что Соединенным Штатам удалось сократить морской наркотрафик из Латинской Америки на 96%, и заявил о намерении сосредоточить дальнейшие усилия по борьбе с наркотиками на суше.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Вдумайтесь в это — 96%. Теперь мы беремся за сушу. На суше на самом деле проще. Но по морю наркотрафик сокращен на 96%. Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток»,— заявил господин Трамп (трансляцию обращения президента вел Fox 9).

В последние месяцы Вооруженные силы США атакуют суда в Карибском море, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле. Дональд Трамп не исключает проведение военной кампании против Венесуэлы, правительство которой считает пособником латиноамериканских картелей.

