Главные новости к утру 24 декабря

Ночью на юге Москвы рядом с полицейским участком произошел взрыв. Пострадали два сотрудника ДПС. Это случилось рядом с местом убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, которое произошло два дня назад.

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса по иску «Роснано» на общую сумму почти в 11,9 млрд руб.

Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

США перебросили снаряжение и войска в Карибский бассейн, пишет The Wall Street Journal. Эти шаги расширяют возможности Вашингтона для потенциальных военных действий в регионе, сообщает газета.

Частный бизнес-джет Falcon 50, на котором находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, разбился под Анкарой. Власти Ливии подтвердили гибель военнослужащего.