МИД РФ: Россия и США возобновили переговоры по работе диппредставительств

Несколько дней назад состоялся очередной раунд переговоров между Россией и США по нормализации работы дипломатических представительств. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

«Не следует недооценивать значимость достигнутых результатов»,— сказал господин Гусаров. По его словам, по итогам встречи удалось продвинуться в решении конкретных вопросов. В частности, стороны обсудили выдачу виз некоторым категориям сотрудников посольств, а также упрощение их передвижения в стране.

Однако дипломат отметил, что переговорный процесс идет «вязко», а его темп снизился из-за различия в подходах. «Это неплохо, но, чтобы всерьез приблизиться к выполнению поставленной президентами задачи стабилизации двусторонних отношений, уровень амбиций сторон должен быть существенно выше»,— добавил Александр Гусаров.

Консультации по нормализации работы дипмиссий начались в феврале по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде. После двух раундов в феврале и апреле США взяли паузу в консультациях.