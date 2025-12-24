На юге Москвы произошел взрыв

Ночью на улице Елецкой на юге Москвы прогремел взрыв, сообщает РЕН ТВ. На месте работают оперативные службы, передает телеканал. О причинах и последствиях взрыва не сообщается.

В ГУ МВД по Москве «Ъ» сообщили, что информация о случившемся в пресс-службу пока не поступала. Официально власти не сообщали о происшествии.

На Елецкой улице находится отделение полиции. По информации Telegram-канала Baza, при взрыве был тяжело ранен полицейский.

Елецкая улица находится по соседству с Ясеневой улицей, на которой 22 декабря взорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, который возглавлял управление оперативной подготовки Вооруженных сил РФ. 56-летний военнослужащий погиб. Следствие считает, что убийство организовали агенты украинских спецслужб.