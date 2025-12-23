WSJ: США перебросили снаряжение и войска в Карибский бассейн

На этой неделе США перебросили в Карибский бассейн самолеты специального назначения, войска и дополнительное снаряжение, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и данные отслеживания полетов. По информации издания, эти шаги расширяют возможности Вашингтона для потенциальных военных действий в регионе.

Среди переброшенного вооружения, в частности, указаны не менее десяти CV-22 Osprey, используемых силами специальных операций, и самолеты C-17. Один из собеседников WSJ подтвердил, что на воздушных судах перевезли военнослужащих и бронетехнику.

В начале декабря шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске операции Southern Spear («Южное копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. 17 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о введении «полной и всеобъемлющей» блокады нефтяных танкеров Венесуэлы, находящихся под санкциями США.

Дональд Трамп говорил, что Штаты продолжат концентрировать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».