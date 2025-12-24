Премьер-министр Ливии подтвердил гибель начальника штаба ВС в авиакатастрофе у Анкары

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника штаба ВС Мухаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада в Турции. Вместе с ним погибли его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства, а также фотограф пресс-службы.

«Это тяжелое ранение является большой потерей для родины, военного ведомства и всего народа, поскольку мы потеряли людей, которые служили своей стране искренне и самоотверженно и были примером дисциплины, ответственности и национальной преданности»,— указано в заявлении главы правительства, опубликованном на его странице в соцсети X.

Частный бизнес-джет Falcon 50 разбился у Анкары вечером 23 декабря. Он пропал с радаров вскоре после вылета из Турции. Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад отправился в Анкару по официальному приглашению турецкого коллеги генерала Сельчука Байрактароглу. Их прошла за несколько часов до того, как самолет господина Аль-Хаддада разбился.