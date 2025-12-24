Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила, что в результате взрыва, произошедшего на улице Елецкой в Москве, пострадали двое сотрудников ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Следователи осматривают место происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, добавили в СКР.

В ведомстве не уточнили подробностей происшествия. По информации Telegram-канала Baza, сегодня ночью неизвестный бросил бомбу в автомобиль ДПС.

Взрыв произошел недалеко от места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, покушение на которого произошло два дня назад. Следствие считает, что за его смерть ответственны агенты украинских спецслужб.