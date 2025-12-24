Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Роснано» и в рамках обеспечительных мер арестовал денежные средства и имущество нескольких бывших руководителей компании, включая Анатолия Чубайса. Решение принято по иску «Роснано» к экс-менеджерам о взыскании убытков по проекту Crocus.

Под арест также попало имущество бывших членов правления компании — Юрия Удальцова, Олега Киселева, Владимира Аветисяна, Сергея Калюжного, а также кураторов проекта Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова. Иск был подан 12 декабря, сумма требований составляет 11,9 млрд рублей. В «Роснано» заявили, что обеспечительные меры необходимы, потому что ответчики могут вывести активы за пределы России.

Как до этого объяснял директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов, этот иск — часть системной работы компании по восстановлению капитала, а также защите ее прав и репутации.

Проект Crocus, утвержденный госкорпорацией в 2011 году, был направлен создание производства магниторезистивной оперативной памяти MRA в России. «Роснано» считает, что все инвестиции в проект были потрачены «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».