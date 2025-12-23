Главные новости за 23 декабря. Кавказ

Ставропольский край достиг общей мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 1126 МВт. Десять ГЭС обеспечивают 261 МВт, семь ветроэлектростанций — 765 МВт, Старомарьевская СЭС добавляет 100 МВт. В 2024 году станции выработали 2,7 млрд кВт•ч — это 13% от всей генерации края и 24% установленной мощности.

За год объем строительства жилья в Ставропольском крае вырос на 8% — до 1,9 млн кв. м в 2025 году. В Ставрополе показатель незначительно сократился — на 2%, и доля регионального центра упала с 53% до 48%.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии приняли во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы на 2026 год составят 72,3 млрд руб., расходы — 74,8 млрд руб., дефицит достигнет 2,5 млрд руб., или 3,3% от объема расходов.

Крупные и средние организации Северо-Кавказского федерального округа потратили 141,2 млн руб. на внедрение и использование искусственного интеллекта в 2024 году. Ставропольский край выделился наибольшими вложениями — 59,7 млн руб. за год. Компании края тратили по 308 тыс. руб. на внедрение ИИ в пересчете на одну организацию.

Объем автокредитования в Ставропольском крае сократился в 1,5 раза за январь-ноябрь 2025 года. Банки выдали кредитов на 28,5 млрд руб., что на 33,9% меньше, чем 43,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 года.

Кардиохирурги ДЦК и ССХ спасли 55-летнюю пациентку от огромной опухоли сердца, сообщили в медучреждении. Два года ее мучила одышка, но стандартные обследования не выявили причину. В сентябре состояние резко ухудшилось: одышка возникала даже при легких нагрузках. УЗИ сердца показало миксому размером 6,5x4,6 см, плюс недостаточность митрального и трикуспидального клапанов 2-3 степени.

Наталья Белоштейн