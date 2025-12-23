На Ставрополье в 2025 году объем автокредитования сократился в 1,5 раза

Объем автокредитования в Ставропольском крае сократился в 1,5 раза за январь-ноябрь 2025 года. Банки выдали кредитов на 28,5 млрд руб., что на 33,9% меньше, чем 43,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 года, следует из данных национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост рыночных ставок и утилизационный сбор во второй половине 2024 года ударили по рынку. Банк России ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил: банки ужесточили требования к кредитным историям. Они одобряют займы только клиентам с хорошей историей и ПДН не выше 50%. Это снижает риски просрочек.

В ноябре 2025 года в крае выдали 2,37 тыс. автокредитов — на 12,5% меньше, чем 2,71 тыс. в октябре.

По России за январь-ноябрь банки выдали автокредитов на 1,3 трлн руб., на 34,2% меньше, чем 2 трлн руб. годом ранее. Лидеры — Москва (128,9 млрд руб.), Московская область (112,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (77 млрд руб.), Краснодарский край (68,3 млрд руб.) и Татарстан (68,2 млрд руб.). Ставрополье отстало от южных соседей.

Эксперты связывают это с ужесточением политики ЦБ: ключевую ставку поднимали, кредиты подорожали. Утилизационный сбор вырос, цены на авто взлетели. Заемщики отказались от покупок. В третьем квартале потребкредиты в целом по краю просели на 50%, Ставрополье вошло в антилидеры после Ростовской области.

НБКИ публикует ежемесячные обзоры на основе данных из кредитных историй 700 банков. В ноябре по России выдали 93,9 тыс. автокредитов — минус 25,1% к октябрю, но плюс 1,4% к ноябрю 2024-го. Ставрополье занимает 13-е место по числу договоров среди регионов. Банки предлагают ставки от 14,9% в Ставрополе, суммы до 15 млн руб., сроки до 5–10 лет. Но спрос упал из-за инфляции и нестабильных доходов жителей края.

Эксперты прогнозируют стабилизацию в 2026 году при условии снижения ставок ЦБ. Пока же рынок стагнирует.

Станислав Маслаков