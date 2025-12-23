Объем строительства жилья в Ставропольском крае вырос на 8% в 2025 году

За год объем строительства жилья в Ставропольском крае вырос на 8% — до 1,9 млн кв. м в 2025 году. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская уточнила, что в Ставрополе показатель незначительно сократился — на 2%, и доля регионального центра упала с 53% до 48%. «Город характеризуется высокой девелоперской активностью и насыщен предложением, поэтому в текущих условиях высоких процентных ставок не показал прироста»,— пояснила Ольга Змиевская.

По словам эксперта, положительная динамика наблюдалась в тех городах, где прежде девелоперская активность была низкой. Самый заметный прирост отмечен в Кисловодске — в 1,6 раза, сейчас на город приходится 10% строительства региона. «Умеренный прирост в объемных показателях (по несколько домов) произошел в Ессентуках, Михайловске, Невинномысске, Георгиевске, Лермонтове. В Пятигорске объем строительства остался стабилен, на него приходится 13% рынка»,— рассказала Ольга Змиевская.

В министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края отметили, что строительная отрасль региона находится на новом этапе своего развития. Для достижения целей, обозначенных президентом России в указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», был запущен нацпроект «Инфраструктура для жизни», который ориентирован на обеспечение граждан коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой нового качества. За время реализации предыдущего нацпроекта — «Жилье и городская среда» — на Ставрополье введено 9,2 млн кв. м жилья.

«Главной задачей является обеспечение завершения строительства жилых объектов, чтобы граждане гарантированно получили квартиры, за которые заплатили. Кроме того, необходимо обеспечить запуск новых строительных проектов для продолжения развития отрасли. К 2030 году необходимо построить в регионе более 8 млн кв. м жилья»,— рассказали в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае, по предварительным данным, объем ввода жилья в эксплуатацию в январе-ноябре 2025 года составил 1,8 млн кв. м — 95,2% от аналогичного показателя 2024 года. Квадратный метр за год подорожал на 8,6%: с 101,7 тыс. руб. в октябре 2024 года до 110,5 тыс. руб. в октябре 2025 года. Спрос на жилье в регионе по итогам 11 месяцев сократился на 13%.

Маргарита Синкевич