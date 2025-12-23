Дагестанские кардиохирурги удалили у пациентки гигантскую миксому сердца

Кардиохирурги ДЦК и ССХ спасли 55-летнюю пациентку от огромной опухоли сердца, сообщили в медучреждении. Два года ее мучила одышка, но стандартные обследования не выявили причину. В сентябре состояние резко ухудшилось: одышка возникала даже при легких нагрузках. УЗИ сердца показало миксому размером 6,5x4,6 см, плюс недостаточность митрального и трикуспидального клапанов 2-3 степени.

В декабре врачи центра госпитализировали женщину. Они провели сложную операцию на открытом сердце под искусственным кровообращением. Хирурги удалили опухоль, которая выросла до 10x12 см – это размер крупного апельсина. Такая миксома, доброкачественная в 80% случаев, часто образуется в левом предсердии и провоцирует тромбы, одышку, аритмию. Кроме того, они протезировали митральный клапан механическим и пластику трикуспидального – стандарт для таких случаев, чтобы восстановить гемодинамику.

Миксомы сердца редки: встречаются у 0,02-0,5% населения, женщины болеют в 2-3 раза чаще мужчин. Средний возраст – 50 лет. Без операции риск эмболии достигает 30-50%, летальность – до 10%. В России ежегодно оперируют 200-300 таких случаев, госпитальная смертность – 1-2% при своевременном вмешательстве. Опухоль всегда вырезают с ножкой и 1-2 см здоровой ткани, чтобы избежать рецидива в 5-12%.

Пациентка перенесла операцию хорошо. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, принимает антикоагулянты и бета-блокаторы. Скоро ее выпишут с рекомендацией эхокардиографию каждые 6 месяцев первые 5 лет. В центре ДЦК и ССХ, оснащенном ангиографами и ЭКМО, такие вмешательства проводят рутинно: за год – десятки операций на клапанах и опухолях. Этот случай подчеркивает важность своевременного УЗИ при неясной одышке: миксома растет незаметно, но угрожает жизни. Пациентка вернется к нормальной жизни – прогноз после удаления миксомы отличный, выживаемость 95% через 3 года.

Станислав Маслаков