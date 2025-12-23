Регионы Северного Кавказа вложили 141 млн рублей в искусственный интеллект

Крупные и средние организации Северо-Кавказского федерального округа потратили 141,2 млн руб. на внедрение и использование искусственного интеллекта в 2024 году. FinExpertiza получила эти данные у Росстата. Исследование охватило свыше 15 тыс. компаний по всей России.

Ставропольский край выделился наибольшими вложениями — 59,7 млн руб. за год. Компании края тратили по 308 тыс. руб. на внедрение ИИ в пересчете на одну организацию. Дагестан последовал за ним с 36,2 млн руб. общих затрат и 225 тыс. руб. на компанию. Чечня инвестировала 22,9 млн руб., или 135,9 тыс. руб. на организацию. Карачаево-Черкесия выделила 17,7 млн руб., что дало 323,6 тыс. руб. на пользователя ИИ. Северная Осетия ограничилась 4,7 млн руб. и 65 тыс. руб. на компанию.

FinExpertiza отметила отсутствие данных по Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Эксперты связывают скромные вложения Кавказа с низким числом крупных компаний в округе. Москва же захватила 77,4% общероссийских расходов на ИИ — 69,86 млрд руб. Санкт-Петербург вложил 8,2 млрд руб., Московская область — 2,8 млрд руб. В столице компании тратили по 43,2 млн руб. на ИИ, в Питере — 15,7 млн руб., в Тюменской области — 4,6 млн руб.

Россия в целом израсходовала 90,3 млрд руб. на ИИ в 2024 году. Финансовый и страховой сектор забрал 62,9% — 56,8 млрд руб. Информация и связь получили 11,4 млрд руб., госуправление и соцобеспечение — 6 млрд руб., промышленность — 4,1 млрд руб., образование — 2,8 млрд руб. Остальные отрасли разделили 10,2%. Росстат уточнил структуру: 56,2 млрд руб. ушли на машины и оборудование, 30,5 млрд руб. — на ПО для ИИ.

Аналогичные исследования ИСИЭЗ РАН подтверждают концентрацию ИИ в мегаполисах: Москва и область дают четверть всех пользователей. Внедрение ИИ на Кавказе растет медленно из-за слабой IT-инфраструктуры и фокуса на традиционных отраслях вроде сельского хозяйства.

Компании СКФО усилили защиту данных в 2025 году. С января по сентябрь они закупили системы DLP в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Ставропольский край провел 57,9% тендеров, Ингушетия — 20,4%, Дагестан — 12,5%. Это указывает на параллельный рост цифровизации. Сбер внедряет ИИ в 76 регионах, включая Кавказ, в госуслугах и медицине. Общий рынок Big Data и ИИ в России достиг 433 млрд руб.

Станислав Маслаков