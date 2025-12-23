Ставрополье нарастило мощность возобновляемой генерации до 1126 МВт

Ставропольский край достиг общей мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 1126 МВт. Десять ГЭС обеспечивают 261 МВт, семь ветроэлектростанций — 765 МВт, Старомарьевская СЭС добавляет 100 МВт. В 2024 году станции выработали 2,7 млрд кВт·ч — это 13% от всей генерации края и 24% установленной мощности.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что ВИЭ создают буфер для энергосистемы. Они компенсируют перепады на крупных объектах вроде двух ГРЭС в крае и Ростовской АЭС. Ввод ветропарков, малых ГЭС и солнечных электростанций снижает нагрузку на традиционные источники и уменьшает нужду в централизованной генерации.

Проекты принесли краю 500 млн руб. налогов в 2024 году. Они создали сотни рабочих мест и увеличили налоговую базу. Инвесторы вложили свыше 120 млрд руб. за семь лет. Общие поступления в бюджет РФ от края достигли 340 млрд руб.

Земли под ВЭС не уходят из сельхозоборота. После строительства рекультивируют почву и возвращают плодородный слой. Турбины занимают всего 1% территории, 99% идет под пастбища и посевы подсолнечника, овса, пшеницы, кукурузы. Гравийные дороги от стройки упрощают проезд техники к урожаю, пояснили в пресс-службе «Росатома». Стоимость таких угодий взлетает. Одна турбина занимает 0,4 га, ВЭС на 60 МВт — 200–230 га. Цена земли растет в 130 раз. Кочубеевский округ раньше получал 1,5 млн руб. налога с земли, теперь — 73 млн руб. Аналогично меняется ситуация во всех районах, вовлеченных в проекты, подчеркнул Владимир Владимиров.

Ставропольский край лидирует в РФ по ВИЭ. К сентябрю 2025 года мощность достигла 963,69 МВт по данным АРВЭ. Регион опередил Астраханскую и Ростовскую области. Выработка в первом полугодии составила 7,1 млрд кВт·ч — 1,18% от всей генерации. ВИЭ снижают выбросы CO2 на 1,3 млн тонн в год.

С 2019 года ввели 11 таких проектов, к 2023 году они уже составляли 11,3% энергосистемы края. Планы развития включают вторую СЭС на 22 МВт и восьмую ВЭС до 50 МВт, сообщил министр энергетики, промышленности и связи региона Иван Ковалев.

Станислав Маслаков