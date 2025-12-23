Парламент КБР утвердил бюджет-2026 с дефицитом 2,5 млрд рублей

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии приняли во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы на 2026 год составят 72,3 млрд руб., расходы — 74,8 млрд руб., дефицит достигнет 2,49 млрд руб., или 3,3% от объема расходов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр финансов КБР Елена Лисун подчеркнула социальную ориентацию документа. Бюджет полностью покрывает зарплаты, социальные выплаты и поддержку семей. Социальные расходы превысят 85% — около 61 млрд руб., из них 9,3 млрд руб. уйдут на пособия, что составляет 13%. Регион проиндексирует зарплаты бюджетников на 10%.

Федеральная помощь по-прежнему составляет основу доходной части. КБР получит 47,3 млрд руб. из федерального бюджета — на 3,8 млрд руб. больше, чем в 2025 году. Дотация на выравнивание обеспеченности составит 24,7 млрд руб., субсидии и субвенции — 20,8 млрд руб.. Собственные налоговые доходы формируют акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, имущество организаций и совокупный доход.

На 2027 год доходы составят 58,4 млрд руб., расходы — 60,8 млрд руб., дефицит — 2,4 млрд руб. В 2028 году республиканские экономисты рассчитывают на профицит 8,5 млн руб.: доходы 60,95 млрд руб., расходы 60,94 млрд руб.. Госдолг останется управляемым в рамках Бюджетного кодекса РФ.

Бюджет улучшился по сравнению с 2025 годом. Тогда дефицит достиг 3,3 млрд руб. при доходах 62,2 млрд руб. и расходах 65,5 млрд руб.. Проект прошел первое чтение 27 ноября 2025 года с доходами 71,3 млрд руб. и расходами 73,8 млрд руб.. Елена Лисун учла прогноз социально-экономического развития и изменения в федеральном законодательстве.

Станислав Маслаков