Не торопись, а то успеешь

Список банков с «недружественными» акционерами в РФ постепенно сокращается. Знаковым событием этого года стало получение «билета на выход» Ситибанком, который в прежние годы нередко внедрял новые сервисы на российском рынке. Впрочем, некоторые дочерние банки иностранных групп в ожидании разрешения на продажу от президента РФ, да и после его получения, надолго «зависали» в России. А, например, Райффайзенбанк или Юникредит-банк, несмотря на все старания зарубежных регуляторов, по-прежнему остаются крупными игроками российского рынка. Политика политикой, а чистую прибыль никто не отменял.

Корреспондент отдела финансов Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом году в российской банковской системе произошло знаковое событие — ее покидает Ситибанк. В ноябре президент РФ Владимир Путин своим распоряжением разрешил инвесткомпании «Ренессанс Капитал» купить дочерний банк у Citigroup (см. “Ъ” от 13 ноября).

Указ президента РФ №520 от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер…» установил требование об обязательном получении разрешения на продажу 45 банков с владельцами из «недружественных» стран (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). За прошедшие три года список сократился почти на треть, до 31 кредитной организации. Большая часть из этих банков была приобретена российскими банками (Натиксис-банк, «Мерседес-Бенц банк Рус», «Фольксваген банк Рус» и др.). У части банков собственники редомицилировались в Россию (Яндекс-банк, Озон-банк). Две кредитные организации — Икано-банк и Голдман Сакс банк (см. “Ъ” от 1 февраля) — перешли к владельцам из «дружественных» стран, причем первый был присоединен к Кредит Европа банку (входит в турецкую финансовую группу FIBA).

Ситибанк не был первым «недружественным» банком, который получил разрешение на выход из России даже в этом году, тем не менее его история стоит особняком. Особенной ее делает обилие новых сервисов, которые появились на российском рынке благодаря ему. Ситибанк первым установил банкомат, который не только выдавал деньги, но и принимал их (см. “Ъ” от 18 декабря 2002 года). Он же фактически реализовал стратегию, которую потом использовал банк «Тинькофф» (сегодня Т-Банк),— доставку кредитных карт курьерами и большинство коммуникаций с клиентами-физлицами через банкоматы. У Ситибанка, конечно, были офисы, поскольку он активно обслуживал западные корпорации, но в 2003 году, когда он начал массовую эмиссию кредитных карт, их осталось всего пять. Наконец, Ситибанк первым вывел на российский рынок рассрочку — его программа предусматривала погашение кредита равными долями в срок от двух месяцев до года (см. “Ъ” от 23 ноября 2003 года).

Но главная особенность ухода Ситибанка из России состоит в том, что Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в нашей стране еще в апреле 2021 года, до введения многочисленных западных санкций. Причем Россия оказалась всего лишь одной из 13 стран, где американская корпорация решила завершить свою деятельность.

С 2022 года продажа банков в РФ «недружественными» акционерами административно усложнилась, но и получение президентского разрешения не всегда заканчивается уходом с рынка. Так, потенциальным покупателем ИНГ-банк (Евразия), о чьей продаже в январе 2025 года заявила нидерландская ING Group, была объявлена компания «Глобал Девелопмент», зарегистрированная в Москве 8 ноября 2024 года с уставным капиталом в 15 тыс. руб. Однако и сейчас, в конце 2025 года, на сайте банка висит объявление, что это российская кредитная организация, «100% акций которой принадлежит международной группе ING». На российском рынке остается работать и другой долгожитель — банк «Интеза», входящий в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, получил разрешение на выход еще в 2023 году, но до сих пор работает в России.

Дело в том, что у большинства банков, материнские структуры которых находятся в «недружественных» юрисдикциях, нет большого желания уходить с российского рынка.

К таким действиям их принуждают власти, и наиболее активны в этом европейцы. Например, материнская структура Юникредит-банка, итальянская Unicredit Group, в прошлом году судилась с ЕЦБ, оспаривая его право ограничивать ее деятельность в России, но суд проиграла. Теперь российский банк целенаправленно сокращает активы. Тем не менее его розничный кредитный портфель до сих пор составляет 46,5 млрд руб., что позволяет банку занимать по этому показателю 36-е место, и если темпы снижения не изменятся, то процесс может растянуться почти на четыре года. Его исторический конкурент Райффайзенбанк сокращает розничный кредитный портфель быстрее, примерно по три с лишним миллиарда рублей в месяц. Но на 1 ноября он составлял 190 млрд руб., что соответствует 14-му месту по этому показателю, и при неизменных темпах снижения его хватит почти на шесть лет.

Рискну предположить, что «улиточную гонку» выиграет Райффайзенбанк, поскольку и математически шансов у него больше, и объективно он более заинтересован в российском рынке. По итогам третьего квартала этого года российский Райффайзенбанк получил прибыль в размере €319 млн, что составило 38% от общей прибыли группы Raiffeisen Bank International (см. “Ъ” от 31 октября). За тот же период чистая прибыль Юникредит-банка составила €238 млн, или около 9% прибыли группы UniCredit. Правда, ее российское подразделение по этому показателю превзошло результаты дочерних банков группы в Восточной Европе, в частности Чехии, Венгрии, Хорватии и Болгарии. Так что и приключения итальянцев в России могут затянуться.

