RBI ускоренно сокращает российский бизнес

Райффайзенбанк, входящий в состав Raiffeisen Bank International (RBI), продолжает обеспечивать значительную долю прибыли материнской структуры даже на фоне сокращения российского бизнеса. По итогам третьего квартала 2025 года российский банк получил €319 млн, что составило 38% от общей прибыли группы. Тем не менее группа сохраняет планы по дальнейшему сокращению российского бизнеса, предлагая клиентам открывать счет, по которому не будут платить проценты.

По итогам третьего квартала 2025 года российский бизнес австрийской группы RBI вновь показал внушительную прибыль. Райффайзенбанк получил чистую прибыль в размере €319 млн, тогда как результат всей группы составил €847 млн, следует из отчетности, опубликованной 30 октября. По итогам девяти месяцев операционный результат российского банка составляет 44% (€1,56 млрд) всего бизнеса группы (€3,8 млрд). Этот показатель бизнеса в России вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тогда как у группы в целом — лишь на 4%. Вместе с тем чистая прибыль группы по итогам девяти месяцев 2025 года составила €1,12 млрд, снизившись на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако связано это с расходами российского Райффайзенбанка по судебным спорам с компанией «Распериа» в размере €1,27 млрд (см. “Ъ” от 11 августа). Как следствие, по итогам отчетного периода российский банк показал убыток в размере €118 млн.

Вместе с тем группа RBI в своем отчете отметила, что сокращение бизнеса в России идет опережающими темпами. С середины 2024 года банк практически полностью прекратил выдачу новых кредитов. «С начала 2022 года объем кредитов российского Райффайзенбанка сократился с €13,7 млрд до €4,5 млрд»,— отмечают в RBI. Только за последний год кредитный портфель сократился более чем в два раза, а ссудная задолженность физлиц уменьшилась на 21%. Однако Райффайзенбанк «является пятым по величине дочерним банком РБИ по объему кредитов», отмечают в RBI. «Что касается портфеля кредитов, то у нас есть четкий план списаний, качество самого портфеля очень хорошее, большая часть клиентов платят в срок, но не более того»,— заявил гендиректор банка Йоханн Штробль. Качество розничного портфеля остается стабильным: доля просрочки не превышает 4%.

При этом банк демонстрирует высокую операционную эффективность: за последний год чистая процентная маржа (NIM) составила 14%, а соотношение затрат и доходов — 27%. Несмотря на убыток по МСФО во втором квартале 2025 года, связанный с единовременными судебными расходами, рентабельность капитала (ROE) сохранилась на высоком уровне — 28%. «Единственное, что мы можем предложить клиенту,— это открыть счет, но мы не платим по ним проценты. Так что… только клиентам решать, как долго они хотят оставаться с нами с такими условиями»,— заявил Йоханн Штробль. На 1 июля 2025 года 66% из них были размещены в Банке России и других кредитных организациях с высокими рейтингами. Доля кредитов юрлиц в активах упала ниже 6%, а физлиц — до 10%. Вместе с тем, как отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, для российского рынка «банк сейчас не является базовым хабом для трансграничных операций и переводов, каким он был еще в 2023 году».

Согласно данным «Эксперт РА», по состоянию на 1 июля 2025 года норматив достаточности капитала Н1.0 Райффайзенбанка достиг 65,6% — одного из самых высоких показателей в российской банковской системе. Запас прочности таков, что банк может выдержать потенциальное обесценение до 85% рискованных активов без нарушения нормативов.

Агентство отмечает сильную ликвидную позицию: ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства банка. При сохранении текущих тенденций можно ожидать продолжения планового сокращения активов и клиентской базы при сохранении финансовой устойчивости благодаря рекордному буферу капитала. Отмечая чрезвычайно высокий уровень норматива достаточности капитала, источник “Ъ” на финансовом рынке считает, что российский Райффайзенбанк вполне может использовать этот буфер «в приобретении финтехов или активов в странах СНГ для утилизации избытка капитала и создания нового центра роста вне РФ». При этом господин Самиев отмечает, что «активы, приобретаемые банком в других странах, в том числе странах СНГ, дадут определенный доход, но не вызовут проблем с властями и финансовым регулятором».

Ольга Базутова