Доходы нащупали резервы

Российский бизнес группы UniCredit продолжает показывать высокую прибыль — в третьем квартале 2025 года она достигла €238 млн, превысив показатели восточноевропейских банков группы. Сохранению прибыльности способствует роспуск резервов из-за сокращения кредитного портфеля, снижения издержек на содержание персонала и офисов, а также процентные доходы от размещения свободной ликвидности. Такая модель несет риски в долгосрочной перспективе после ожидаемого снижения ключевой ставки. Впрочем, группа UniCredit привержена своей цели сократить российский бизнес, прежде всего розничное направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чистая прибыль российского бизнеса группы UniCredit в третьем квартале 2025 года составила €238 млн, превысив показатель предшествующего квартала на 10%. Такие данные опубликовала итальянская банковская группа 22 октября. По этому показателю российский бизнес превосходит результаты дочерних банков группы в Восточной Европе, в частности Чехии, Венгрии, Хорватии и Болгарии. За девять месяцев 2025 года чистая прибыль Юникредит-банка достигла €710 млн, превысив прошлогоднюю более чем на 15%. При этом высокие финансовые результаты российский банк демонстрирует несмотря на дальнейшее сокращение бизнеса. Так, в третьем квартале 2025 года чистый процентный доход составил €176 млн (на 10% ниже, чем во втором квартале). Чистый комиссионный доход в отчетном периоде снизился на 28%, до €43 млн.

Рост прибыли объясняется роспуском резервов (€96 млн) по кредитному портфелю. «В отчетном квартале одна крупная международная компания в России погасила последний трансграничный кредит, который оставался непогашенным»,— объяснил глава UniCredit Андреа Орчел. При этом покрытие резервами этого кредита составляло 40%, пояснил топ-менеджер.

Объем кредитного портфеля Юникредит-банка по итогам третьего квартала сократился на 12,5%, до €0,7 млрд. То есть группа сокращает российский бизнес быстрее, чем того требовал ЕЦБ,— до €1 млрд до конца года (см. “Ъ” от 24 июля). Более того, глава UniCredit рассчитывает на сокращение кредитного портфеля в РФ в обозримом будущем до €0,5 млрд. «На рост прибыли повлияло и сокращение статьи "прочие расходы и резервы": за девять месяцев 2025 года они составили €4 млн, а годом ранее — €225 млн, это самый крупный драйвер прироста прибыли»,— отмечает партнер-эксперт агентства «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Этот резерв связан с решением российского суда по делу «Русхимальянса», после чего UniCredit зарезервировала €228 млн, причем часть резервов была создана за счет ресурсов группы внутри России, ранее сообщил глава группы.

При этом процентные доходы российскому банку продолжает приносить размещение свободных средств на депозитах в ЦБ (о чем говорил глава группы три месяца назад), а комиссионные доходы — трансграничные платежи (несмотря на снижение, за отчетный квартал они составили €5 млрд). Банк активно сокращает издержки, в том числе за счет сокращения персонала (с начала 2024 года на треть, до 2,1 тыс. человек) и закрытия отделений (с начала 2025 года почти в три раза, до девяти).

Такая ситуация, когда «дочка» иностранного банка сокращает операции и аккумулирует ликвидность на депозитах в ЦБ, весьма типична для российского рынка (см. “Ъ” от 15 сентября). Однако такая модель прибыльна при высокой ключевой ставке и нестабильна в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. «Клиентские депозиты (€3,2 млрд, снижение на 33% к аналогичному показателю 2024 года.— “Ъ”) показывают, что банк постепенно теряет базу фондирования, концентрируясь на размещении ликвидности в ЦБ. Такая стратегия минимизирует риск, но делает прибыльность зависимой от ключевой ставки»,— отмечает источник “Ъ” на банковском рынке. По его оценке, если ЦБ снизит ставку на 200–300 б. п., «чистый процентный доход может упасть на 15–20%». Однако, как считает руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы компаний Б1 Геннадий Шинин, «в таком состоянии банк может существовать долго и зарабатывать прибыль даже с учетом возможного снижения ключевой ставки в будущем».

Впрочем, группа привержена планам свернуть розничный бизнес в России в следующем году. «Мы свернем наши розничные операции, которые уже сократились очень значительно, в первом полугодии 2026 года»,— отметил Андреа Орчел.

Ольга Базутова