Выпускникам медвузов легчает

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об отработках для выпускников медицинских вузов и значительно смягчила его по сравнению с первым вариантом. Теперь обязанность заключать целевые договоры будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры, а отработка будет длиться не строго три года для всех, а до трех лет в зависимости от специальности. Коммунисты, как узнал “Ъ”, просили снять законопроект с рассмотрения, потому что он «все еще сырой», однако спикер Вячеслав Володин призвал скептиков «не уходить от необходимости принять решение», поскольку «врачей нет в больницах».

Госдума в четверг, 30 октября, приняла во втором чтении правительственный законопроект об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Он призван «обеспечить реализацию конституционного права граждан на доступную медицинскую помощь» вне зависимости от места проживания, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, что первую версию законопроекта Минздрав представил в феврале 2025 года. Она предполагала, что выпускники медицинских вузов, учившиеся на бюджетных местах, после получения диплома должны три года отработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС (выпускники колледжей — два года). При отказе от такой отработки выпускник должен был компенсировать государству затраты на свое обучение в двукратном размере. Инициатива вызвала критику значительной части медицинского сообщества; министерство вносило в законопроект изменения, но его суть оставалась той же. В итоге Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили.

Как стало известно “Ъ”, перед заседанием представители фракции КПРФ просили снять документ с рассмотрения: по их оценке, он явно «сырой», к тому же «медицинская общественность» выступает против инициативы.

Однако спикер Вячеслав Володин призвал коммунистов «не девальвировать себя и не уходить от необходимости принять решение». «Врачей нет в больницах. А общественность бывает разная»,— сказал господин Володин.

Тем не менее инициатива значительно смягчилась.

Новая версия предполагает, что обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры.

Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство.

Сейчас, отметим, около 70% бюджетных мест в медвузах целевые. За такой законопроект проголосовали 305 депутатов, воздержались — 24. Третье чтение может пройти 11 ноября.

Как пояснил “Ъ” руководитель образовательного проекта для медиков Ordinatura.org Владислав Ледовский, выпускники специальностей «лечебное дело» и «педиатрия» могут не проходить ординатуру, если планируют работать участковыми терапевтами или педиатрами. «Но если они хотят получить более узкую специальность — например, неврология, кардиология, хирургия — либо работать терапевтом-педиатром в стационаре, то для этого им нужна ординатура,— сказал господин Ледовский.— Выходит, что ординатура — достаточно обязательный этап, потому что все-таки большинство врачей не хочет работать именно в амбулаторном звене. И плюс им все-таки хочется получить больше знаний».

Вторая важная поправка касается сроков работы с наставником. Из законопроекта следует, что выпускник должен поработать в госучреждении под руководством опытного врача-наставника, и только после этого его допустят к периодической аккредитации (обязательная процедура, необходимая для подтверждения квалификации и права заниматься профессиональной деятельностью).

Изначально предполагалось, что все выпускники должны будут работать с наставниками в течение трех лет. Теперь же в документе прописано, что наставничество будет длиться до трех лет.

Перечень специальностей и сроки такой работы будет определять Минздрав. Молодые специалисты, на которых будет распространяться наставничество, смогут трудоустраиваться как в государственных, так и в частных клиниках, работающих в системе ОМС. Только после завершения отработки они смогут проходить периодическую аккредитацию и менять место работы по общим правилам. Если специальность не попадет в утвержденный Минздравом РФ перечень, выпускник сразу перейдет на стандартную аккредитацию. В этом вопросе были учтены предложения фракции ЛДПР и Комитета по охране здоровья. В частности, глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР) призывал позволить выпускникам в области фармации и стоматологии трудиться с наставником и в коммерческом секторе, а не только в государственном.

Во время обсуждения законопроекта зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) призвал принять еще одну поправку — о социальных гарантиях для выпускников. Он обратил внимание, что сейчас в законопроекте нет расшифровки понятия «создать условия для трудоустройства». «Приведу пример: я видел документ целевика из Дагестана. 500 рублей — все меры поддержки, которые смогли там создать. Та, формулировка которая предлагается, не защищает молодых специалистов»,— заявил господин Куринный. Эту и ряд других поправок КПРФ депутаты не поддержали. Однако Вячеслав Володин признал, что в законодательстве необходимо отразить норму об обеспечении жильем выпускников медицинских вузов и молодых специалистов, которые поехали работать в регионы РФ. По его словам, такую работу необходимо провести к третьему чтению. Председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, впрочем, уточнил, что в рамках законопроекта не заложено никаких средств на поддержку выпускников.

Сергей Леонов заявил “Ъ”, что ко второму чтению удалось выработать «оптимальные и гибкие решения, оставаясь в логике заложенной концепции». Владислав Ледовский отметил положительные стороны поправок: «То есть мы можем говорить о том, что базовое медицинское образование все еще сохраняет обычный бюджет, а наставничество для каких-то специальностей будет длиться менее трех лет». При этом законопроект, по его словам, все еще содержит большое количество положений, которые ставят обучающихся и медицинских работников «в уязвимое положение».

Наталья Костарнова