Выпускникам медвузов легчает
Законопроект об обязательных отработках медиков принят со значительными поправками
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об отработках для выпускников медицинских вузов и значительно смягчила его по сравнению с первым вариантом. Теперь обязанность заключать целевые договоры будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры, а отработка будет длиться не строго три года для всех, а до трех лет в зависимости от специальности. Коммунисты, как узнал “Ъ”, просили снять законопроект с рассмотрения, потому что он «все еще сырой», однако спикер Вячеслав Володин призвал скептиков «не уходить от необходимости принять решение», поскольку «врачей нет в больницах».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Госдума в четверг, 30 октября, приняла во втором чтении правительственный законопроект об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Он призван «обеспечить реализацию конституционного права граждан на доступную медицинскую помощь» вне зависимости от места проживания, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Напомним, что первую версию законопроекта Минздрав представил в феврале 2025 года. Она предполагала, что выпускники медицинских вузов, учившиеся на бюджетных местах, после получения диплома должны три года отработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС (выпускники колледжей — два года). При отказе от такой отработки выпускник должен был компенсировать государству затраты на свое обучение в двукратном размере. Инициатива вызвала критику значительной части медицинского сообщества; министерство вносило в законопроект изменения, но его суть оставалась той же. В итоге Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.
Ко второму чтению к законопроекту было предложено 46 поправок, 17 из них приняли, 29 отклонили.
Как стало известно “Ъ”, перед заседанием представители фракции КПРФ просили снять документ с рассмотрения: по их оценке, он явно «сырой», к тому же «медицинская общественность» выступает против инициативы.
Однако спикер Вячеслав Володин призвал коммунистов «не девальвировать себя и не уходить от необходимости принять решение». «Врачей нет в больницах. А общественность бывает разная»,— сказал господин Володин.
Тем не менее инициатива значительно смягчилась.
- Новая версия предполагает, что обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры.
- Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.
- Квоту целевого приема для студентов специалитета по-прежнему будет определять правительство.
Сейчас, отметим, около 70% бюджетных мест в медвузах целевые. За такой законопроект проголосовали 305 депутатов, воздержались — 24. Третье чтение может пройти 11 ноября.
Как пояснил “Ъ” руководитель образовательного проекта для медиков Ordinatura.org Владислав Ледовский, выпускники специальностей «лечебное дело» и «педиатрия» могут не проходить ординатуру, если планируют работать участковыми терапевтами или педиатрами. «Но если они хотят получить более узкую специальность — например, неврология, кардиология, хирургия — либо работать терапевтом-педиатром в стационаре, то для этого им нужна ординатура,— сказал господин Ледовский.— Выходит, что ординатура — достаточно обязательный этап, потому что все-таки большинство врачей не хочет работать именно в амбулаторном звене. И плюс им все-таки хочется получить больше знаний».
Вторая важная поправка касается сроков работы с наставником. Из законопроекта следует, что выпускник должен поработать в госучреждении под руководством опытного врача-наставника, и только после этого его допустят к периодической аккредитации (обязательная процедура, необходимая для подтверждения квалификации и права заниматься профессиональной деятельностью).
Изначально предполагалось, что все выпускники должны будут работать с наставниками в течение трех лет. Теперь же в документе прописано, что наставничество будет длиться до трех лет.
Перечень специальностей и сроки такой работы будет определять Минздрав. Молодые специалисты, на которых будет распространяться наставничество, смогут трудоустраиваться как в государственных, так и в частных клиниках, работающих в системе ОМС. Только после завершения отработки они смогут проходить периодическую аккредитацию и менять место работы по общим правилам. Если специальность не попадет в утвержденный Минздравом РФ перечень, выпускник сразу перейдет на стандартную аккредитацию. В этом вопросе были учтены предложения фракции ЛДПР и Комитета по охране здоровья. В частности, глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР) призывал позволить выпускникам в области фармации и стоматологии трудиться с наставником и в коммерческом секторе, а не только в государственном.
Во время обсуждения законопроекта зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) призвал принять еще одну поправку — о социальных гарантиях для выпускников. Он обратил внимание, что сейчас в законопроекте нет расшифровки понятия «создать условия для трудоустройства». «Приведу пример: я видел документ целевика из Дагестана. 500 рублей — все меры поддержки, которые смогли там создать. Та, формулировка которая предлагается, не защищает молодых специалистов»,— заявил господин Куринный. Эту и ряд других поправок КПРФ депутаты не поддержали. Однако Вячеслав Володин признал, что в законодательстве необходимо отразить норму об обеспечении жильем выпускников медицинских вузов и молодых специалистов, которые поехали работать в регионы РФ. По его словам, такую работу необходимо провести к третьему чтению. Председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, впрочем, уточнил, что в рамках законопроекта не заложено никаких средств на поддержку выпускников.
Сергей Леонов заявил “Ъ”, что ко второму чтению удалось выработать «оптимальные и гибкие решения, оставаясь в логике заложенной концепции». Владислав Ледовский отметил положительные стороны поправок: «То есть мы можем говорить о том, что базовое медицинское образование все еще сохраняет обычный бюджет, а наставничество для каких-то специальностей будет длиться менее трех лет». При этом законопроект, по его словам, все еще содержит большое количество положений, которые ставят обучающихся и медицинских работников «в уязвимое положение».