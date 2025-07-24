Отработку недоработали

Законопроект Минздрава РФ об обязательной трехлетней отработке для студентов медицинских колледжей и университетов получил более тысячи негативных отзывов, обратил внимание “Ъ”. Студенты, выпускники вузов, медицинские работники считают, что инициатива нарушает трудовое законодательство, Конституцию, ограничивает права и свободы граждан, а также фактически устанавливает механизм «принудительного заключения договора о целевом обучении». Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) увидели в законопроекте риски для больничных аптек, которым придется искать наставников для начинающих фармацевтов. Минздрав заявил “Ъ”, что ведомству «важно получить отклик граждан и организаций» и что работа над документом продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал более тысячи опубликованных на regulation.gov.ru отзывов к законопроекту, который представил для публичного обсуждения Минздрав. Речь идет о поправках к законам «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании», которые вводят систему обязательной отработки для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшихся за счет госбюджета.

В первоначальном варианте (см. “Ъ” от 5 февраля) ведомство хотело, чтобы выпускники в течение года после окончания вуза трудоустраивались в медучреждения, которые оказывают помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС), и работали там минимум три года. Аналогичное требование министерство выдвигало к выпускникам колледжей (в этом случае отработка должна была длиться два года). При отказе от такой отработки абитуриент должен был компенсировать государству затраты на свое обучение в двукратном размере.

Во второй версии законопроекта (см. “Ъ” от 24 июня) Минздрав предложил другой механизм: трехлетняя отработка формально не будет обязательной, но она станет одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не могут работать. Также появилось требование о наставниках, помогающих выпускникам при отработке,— их должны выделить медучреждения.

Обсуждение инициативы на regulation.gov.ru закончилось 17 июля. Среди опубликованных отзывов от граждан “Ъ” не нашел ни одного положительного.

Большинство студентов и выпускников вузов, а также медицинские работники считают, что законопроект нарушает трудовое законодательство, Конституцию, ограничивает их в свободах и правах, а также устанавливает механизм, по сути, принудительного заключения договора о целевом обучении.

Напомним, что в рамках целевого набора региональные минздравы или медицинские учреждения заключают с отдельными абитуриентами договоры о трудоустройстве после выпуска, и тогда их образование оплачивает государство.

Комментатор Виолетта Воронова в своем отзыве ссылается на статью 43 Конституции — о праве каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. А согласно статье 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан», заключение договора о целевом обучении является правом гражданина, а не его обязанностью, добавляет она. Анастасия Шульженко пишет в отзыве, что наставничество могло бы принести пользу после шести лет обучения на специалитете, но не после ординатуры. «Законопроект полностью обесценивает ординатуру как образовательный этап. Вместо того чтобы улучшать качество образования, возможно, увеличить срок обучения, врачей принуждают отрабатывать в течение трех лет, завуалировав это как наставничество»,— считает она.

Евгений Зотов полагает, что «фактически принудительный» характер решения проблемы дефицита кадров приведет к снижению престижа профессии и сокращению числа желающих поступить в медицинские вузы.

По мнению Юлии Беловой, достойные условия труда, поддержка молодых специалистов и здоровая конкуренция могли бы помочь решить кадровый вопрос. «В медицине не останется врачей,— предупреждает Анастасия Лаврентьева.— Мы не согласны работать по специальностям, по которым не хотим работать и реализовывать свои научные интересы, тем более за низкую заработную плату».

Также комментаторы обращают внимание на проблему нехватки бесплатных мест в вузах. Роман Никитин рассказывает, что в Воронежском медуниверситете на педиатрическом факультете 32 бюджетных места и 200 платных. «32 умных студента, с баллами ЕГЭ от 250 три года будут работать участковыми в селе, чтобы получить право на профессию, а 200 платников с ЕГЭ от 150 до 190 баллов будут активно учиться в ординатуре и лечить людей. И где справедливость?» — задается он вопросом. По мнению господина Никитина, эффективнее было бы вернуть систему грантов: «Пошел работать после шестого курса в госучреждение участковым терапевтом — тебе 5 млн руб.». «Проблема с нехваткой врачей в госклиниках не решится, а только усугубит ситуацию с абитуриентами в медвузах и колледжах,— добавляет Татьяна Осипова.— Нужно решать проблему низкой оплаты труда медперсонала и высокой нагрузки в госбольницах. Минздрав должен разобраться в системе оплаты, особенно в регионах. Оклад терапевта — 40 тыс. руб., медсестры — 25 тыс. руб. Если будет достойная оплата труда, то и специалисты не будут уходить в частные клиники и из профессии».

Комментарии к законопроекту направили также разнообразные организации.

РСПП отмечает, что, исходя из текста поправок, будущие фармацевты смогут проходить отработку только в больничных аптеках. «В настоящее время нет данных, которые позволили бы оценить потребность в кадрах больничных аптек,— считают в союзе.— Законопроект не предусматривает сценарий, при котором выпускник не может пройти наставничество из-за отсутствия подходящих вакансий. Неясно, как в такой ситуации выпускники, для которых не нашлось места для прохождения наставничества, смогут приступить к осуществлению фармацевтической деятельности». РСПП предлагает не распространять действие института наставничества на будущих фармацевтов и не создавать для них дополнительного «бюрократического барьера». Об этой же проблеме пишет и ТПП РФ: получается, что допуск к работе в аптеке выпускники с фармацевтическим образованием смогут получить только после трех лет работы в больничной аптеке. «При этом отсутствуют гарантии наличия достаточного числа вакансий и, следовательно, ежегодного трудоустройства всех выпускников»,— уверены эксперты палаты. В аптеках, расположенных в сельских, малонаселенных, удаленных районах, как правило, работает только один штатный сотрудник, отмечает организация.

Из общей массы опубликованных отзывов Минздрав «частично учел» только 2,4%. “Ъ” попросил ведомство прокомментировать итоги общественного обсуждения. В пресс-службе ведомства заявили, что важно получить отклик граждан и организаций при публичном обсуждении, но также необходимо учесть позиции «Госдумы, правительства и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, экспертных организаций, пациентского и медицинского сообществ». «Работа над законопроектом и его обсуждение продолжаются»,— заявили “Ъ” в Минздраве. Следующий этап — подготовка Минэкономики заключения об оценке регулирующего воздействия.

Наталья Костарнова