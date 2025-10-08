Будущим врачам выдали направление

Разработанный Минздравом законопроект, вводящий обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей, принят в первом чтении. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году. Поправки необходимы для решения проблемы кадров и повышения качества медпомощи населению, заявили в Минздраве. Думская оппозиция предложила не «загонять» студентов на отработку в государственные клиники, а поднять врачам зарплаты и определить для них в законе разные виды «социальных гарантий».

Представляя законопроект в Госдуме в среду, 8 октября, замглавы Минздрава Татьяна Семенова отметила, что предложенные изменения призваны в первую очередь решить проблему нехватки медкадров в регионах, повысить качество и доступность медицины. Она также напомнила, что сейчас 70% студентов-медиков уже обучаются по целевым договорам (не учитывая платников).

Минздрав предложил обязательные «отработки» для студентов медвузов в начале 2025 года, подготовив соответствующий законопроект, о котором “Ъ” рассказывал. Студенты, поступившие на бюджет в медвузы и колледжи, должны будут в течение первого года учебы заключить целевой договор с будущим работодателем. Заказчиками обучения чаще всего выступают региональные минздравы и государственные медорганизации. Если договор не заключен, студента отчисляют, обязав компенсировать затраты государства на обучение. Если договор заключен, но не исполнен (выпускник, к примеру, не вышел на работу), медик также должен вернуть бюджету сумму, затраченную на подготовку, а также заплатить штраф в размере двукратной стоимости обучения. Выпускники всех медвузов (в том числе обучавшихся за свой счет) после окончания обучения и прохождения первичной аккредитации должны проработать три года (выпускники колледжей — два) в учреждении из системы ОМС под руководством наставника. После этого они смогут пройти периодическую аккредитацию, обязательную для дальнейшей работы.

Парламентарии высказали ряд предложений, которые следует внести в рамках доработки законопроекта ко второму чтению. Нужно дифференцировать срок работы с наставником в зависимости от специальности врача, заявил депутат Игорь Антропенко (ЕР). «Онкологу действительно нужно три года, но терапевту хватило бы заметно меньше времени»,— заявил он. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) отметил необходимость «закрепить фактор оседлости», чтобы у поступающих на целевые места были преимущества в своем регионе. Он также отметил, что у выпускников-стоматологов могут возникнуть проблемы с прохождением наставничества в клиниках по ОМС, так как в этой сфере большинство учреждений коммерческие.

Коммунистов возмутило отсутствие в поправках социальных гарантий для будущих врачей. Депутат Николай Арефьев заявил, что «самым понятным» способом решить кадровую проблему в государственных медучреждениях будет «поднять зарплаты до уровня платных клиник». Он считает, что в законе описаны только «репрессивные меры» по отношению к студентам, при этом никак не зафиксированы «гарантии государства».

Евгений Бессонов заметил, что в рамках предлагаемой системы заказчикам обучения не будет смысла повышать зарплату молодым специалистам и улучшать условия труда, так как «к ним все равно придут обязанные отрабатывать обучение выпускники вузов». Сергей Казанков напомнил, что уже сейчас заказчики обучения «предлагают не устраивающие молодежь условия труда, поэтому не вся целевая квота по медицинским специальностям заполнена». Он предположил, что после вступления в силу закона в 2026 году в медвузы придет «заметно меньше абитуриентов, и все пойдут массово учиться на другие направления».

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что проанализировал федеральный бюджет на три года и не заметил там «увеличения вливаний в фонд оплаты труда медиков».

«Для повышения привлекательности профессии нужно подумать о таких мерах, как, например, льготная ипотека, и прописать в законе минимальные социальные гарантии. Например, зарплату не ниже 200% средней по региону»,— сказал он. Парламентарий также отметил, что определяться с местом отработки на первом курсе «слишком рано» и предложил продлить этот срок хотя бы до третьего курса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР), впрочем, наоборот предложил ужесточить правила наставничества. Он заметил, что в системе ОМС достаточно частных клиник и ко второму чтению надо уточнить, что проходить наставничество можно только в государственных клиниках, «а не в частных внутри Садового кольца». Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов и вовсе предложил ввести запрет на работу врачом в коммерческом секторе без трех лет стажа в госучреждениях.

«Главврачи в такой системе могут почувствовать себя рабовладельцами»,— предостерег парламентариев первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов (СРЗП). Он заметил, что поправки положительно воспринимаются только «взрослыми, уже отучившимися людьми». «А для зумеров, для поколения альфа — молодежи, кого эти изменения и коснутся,— важна технологическая обеспеченность их места работы и уровень зарплаты»,— отметил он.

Замминистра Татьяна Семенова в конце обсуждения заявила, что вопрос социальных гарантий решается на региональном уровне: именно местные власти должны будут привлекать выпускников хорошими условиями, а у студентов-медиков остается возможность выбрать регион. Присутствовавший на обсуждении глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что «основная задача законопроекта — решить кадровую проблему в медицине», и попросил парламентариев «помнить об этом целеполагании при подготовке поправок ко второму чтению». Они будут приниматься до 22 октября.

Полина Ячменникова