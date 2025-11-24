Врача три года ждать не будут

“Ъ” стали известны подробности реализации нового закона об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов. Согласно подзаконным актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология. В большинстве же случаев выпускникам придется работать не так долго — а еще меньше тем, кто выбрал для обязательного трудоустройства сельскую местность, малые города или новые регионы. Более того, от работы с наставником полностью освобождены фармацевты и специалисты ряда редких медицинских направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались проекты документов Минздрава о профессиональном наставничестве. Они разработаны для исполнения нового закона об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся на бюджетных местах. Напомним, первая версия этой инициативы предполагала, что молодые специалисты после получения диплома должны три года работать под руководством наставника в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС (для колледжей — два года). При нарушении этого требования выпускникам пришлось бы компенсировать стоимость обучения в двукратном размере. Предложение вызвало критику заметной части медицинского сообщества. Но отказываться от него власти не стали, поскольку «врачей нет в больницах», как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении инициативы. Она тем не менее была заметно скорректирована.

Принятый 11 ноября закон устанавливает новые условия обучения на двух ступенях медицинского и фармацевтического образования. Первая — обязательный для всех специалитет (дает знания широкого профиля; после него можно работать, например, терапевтом, участковым врачом или врачом скорой помощи). Как и сейчас, учиться на специалитете можно будет за свой счет, за счет бюджета или на целевых местах (также оплачиваются из бюджета, но предусматривают трудоустройство в конкретной медорганизации). Но если целевик решит расторгнуть договор в процессе учебы либо не захочет работать в оговоренном месте, то теперь он должен будет возместить потраченные на обучение средства в трехкратном размере.

Вторая ступень — ординатура, получение более узкой специальности. Теперь она будет либо платная, либо целевая — третьего не дано. При нарушении условий целевого договора ординаторы должны будут компенсировать затраты на обучение и дополнительно выплатить штраф в двукратном размере.

И специалисты, и ординаторы после получения диплома должны пройти первичную аккредитацию, а через пять лет — периодическую.

Новый закон вводит важное изменение: после прохождения первичной аккредитации необходимо «не более трех лет» работать под руководством опытного наставника — и только после этого молодой врач получит допуск к периодической аттестации.

Теоретически можно работать и без нее, но тогда врачу каждые пять лет нужно проходить первичную аккредитацию — а она намного сложнее периодической и отнимает больше времени.

Целевики смогут работать с наставником в организации, которая заключила с ними договор; обычные «бюджетники» или «платники» должны самостоятельно найти место работы — медучреждение, где есть наставник. Это должна быть либо государственная медорганизация, либо частная, но оказывающая помощь в рамках программы ОМС.

В законе прописано, что Министерство здравоохранения должно установить конкретный срок наставничества для каждой специальности и региона. Проекты соответствующих документов и получил “Ъ”.

В них указано, что наставником может быть только врач со стажем не менее пяти лет по аналогичной специальности. Он должен дать добровольное согласие на такую работу.

Наставничество может быть как очным, так и дистанционным, оно официально оформляется в трудовом договоре и оплачивается.

По завершении работы наставник подает отчет руководителю медорганизации — и только в случае его утверждения издается приказ о завершении наставничества.

Судя по документам, максимальные три года работы с наставником предусмотрены для выпускников специалитета, обучавшихся по направлению «лечебное дело», а также для ординаторов, обучавшихся по направлениям: «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия». Сроки наставничества для других направлений указаны в таблице.

Списки больниц, где можно пройти наставничество, должны публиковаться на официальных сайтах региональных минздравов 1 января и 1 июля. При этом Минздрав вынес в отдельную категорию больницы и поликлиники в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек, а также расположенные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь для каждой специальности срок работы с наставником будет вполовину меньше (но минимум один год). «В первую очередь это позволит обеспечить доступность медицинской помощи для жителей таких территорий, обеспечит устойчивое развитие системы здравоохранения,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.— А для самих молодых специалистов это возможность получить более интенсивную профессиональную адаптацию с более персонализированным подходом к формированию практических навыков работы, в том числе в сложных ситуациях, в сопровождении опытного наставника. Что, безусловно, будет способствовать становлению молодого специалиста».

Интересно, что Минздрав не стал делать наставничество обязательным для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина». Кроме того, от обязательного наставничества освобождены выпускники фармацевтических специальностей медвузов и медколледжей.

В пресс-службе Минздрава заявили “Ъ”, что приоритет был отдан прикладным специальностям, где важны «мануальные навыки и строгое соблюдение медицинских протоколов».

В ведомстве заверили, что учли особенности подготовки по каждой специальности, «включая необходимость приобретения мануальных навыков, отработку коммуникации с пациентами и их родственниками, а также четкое соблюдение порядков оказания медицинской помощи».

Также в Минздраве подчеркнули, что «работа с наставником предполагает трудоустройство на должность врача в соответствии с полученной квалификацией и пройденной первичной аккредитацией» и не запрещает совмещение с работой в другом медучреждении, «в том числе частном».

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников полагает, что система наставничества серьезно укрепит кадровый потенциал отрасли здравоохранения и качество подготовки специалистов. Он заверил, что профсоюз будет выступать за «достойные условия оплаты и иных мер поддержки» молодых специалистов. Председатель Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Денис Колбасенко считает, что закон гарантирует трудоустройство и «настоящий старт в профессии».

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн называет новый закон «важным шагом, который напрямую влияет на качество медицинской помощи». «Мы работаем в области, где цена ошибки всегда слишком высока,— подчеркнул господин Каприн.— Для онкологии максимальный срок наставничества в три года не только оправдан, но и жизненно необходим. Фактически закон формирует "контур безопасности" для пациента и создает условия для роста нового поколения онкологов». Главный терапевт Минздрава, академик РАН Оксана Драпкина сравнила работу терапевта с детективом, которому «необходимы широкий кругозор и умение проводить дифференциально-диагностический поиск». «Без наставничества, погружения в проблемы и очень широкого кругозора сделать это практически невозможно»,— считает госпожа Драпкина.

Наставничество особенно важно для кардиохирургии, уверен главный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов. По его словам, работа в этой области требует от специалиста освоения множества новых технологий, а для успешной операции необходима «высокая слаженность действий, достижение которой требует значительного времени».

Ректор Саратовского ГМУ Андрей Еремин полагает, что закон «защищает права самих студентов-медиков, осознанно выбравших профессию», так как выстраивает для них «понятную траекторию». Ректор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов называет наставничество «уверенным стартом с чувством, что ты не один и рядом есть опытный коллега, готовый поддержать и направить».

Руководитель проекта о медобразовании Ordinatura.org Владислав Ледовский настроен более скептически. Он считает, что появление отдельного списка организаций, где можно будет пройти наставничество, еще сильнее ограничит выбор места работы для выпускников:

«Можно предположить, что региональные власти будут выбирать медицинские организации с наибольшим дефицитом кадров».

Он недоумевает из-за решения Минздрава значительно снизить сроки наставничества для некоторых регионов: «Это кажется понятным с позиции борьбы с нехваткой кадров. Но в то же время противоречит изначальной идее закона о том, что наставничество якобы должно помочь в подготовке молодого специалиста».

Автор Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов предполагает, что Минздрав снизил сроки наставничества из-за критики студентов и медиков. «Но принуждение к труду все равно остается, пусть и в смягченном виде,— настаивает он.— Мотивация наставников также вызывает вопросы. Думаю, что значимых дополнительных средств на оплату их работы так и не выделят — хотя хотелось бы ошибаться». Также господин Давыдов сомневается, что врачей будут брать в наставники исключительно по их желанию: «Добровольность в системе здравоохранения часто относительная. Если больнице нужно будет принять молодых специалистов, то за неимением добровольцев придется их назначить».

Наталья Костарнова