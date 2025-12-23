Выведенные из курской казны активы в Москве никто не выкупил за 384 млн рублей

Никто не заявился на аукцион по продаже имущества Курской области в Москве, ранее выведенного из собственности региона областной корпорацией развития. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из документации. Начальная цена активов составляла 383,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помещения в московском торгово-офисном центре «Селектика», выставленные на аукцион правительством Курской области

Фото: ГИС Торги Помещения в московском торгово-офисном центре «Селектика», выставленные на аукцион правительством Курской области

Фото: ГИС Торги

В состав лота входило несколько нежилых помещений общей площадью 1,1 тыс. кв. м и пять машиномест, расположенных в торгово-офисном центре «Селектика» на Варшавском шоссе, 150.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее уточнял, что вырученные от продажи недвижимости средства планируется направить на ремонт парка имени 1 Мая в Курске. Новые торги пока не объявлены.

По словам господина Хинштейна, активы были выведены из собственности региона АО «Корпорация развития Курской области» в январе. Завладев имуществом, руководство организации оформило договор долгосрочной аренды помещений с аффилированными с ними фирмами. По данным из открытых источников, рыночная стоимость недвижимости составляет 76 млн руб. Летом прошлого года она была сдана компании ООО «Айти серф».

В феврале стало известно, что региональное УМВД возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). В июне помещения вернули в собственность Курской области.

Ленинский райсуд Курска рассматривает еще одно дело, связанное с корпорацией развития. Бывшим топ-менеджерам организации Владимиру Лукину, Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову вменяют растрату более 150 млн руб. при строительстве линии обороны. Они не признают вину. На скамье подсудимых также находится руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков, сознавшийся в совершении преступления.

В тот же суд поступило уголовное дело в отношении бывшего депутата курской облдумы Максима Васильева, которого следствие считает бенефициаром подрядных организаций, похищавших бюджетные деньги. Ранее четыре года колонии получил формальный руководитель одной из упомянутых компаний Виталий Синьговский.

В московском СИЗО ожидают завершения расследования уголовных дел экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов, которых обвинили хищении 1 млрд руб. при возведении фортификационных сооружений.

Алина Морозова