Курские власти выставили на продажу выведенные из казны помещения за 384 млн

Министерство имущества Курской области объявило аукцион по продаже нежилых помещений в московском торгово-офисном центре «Селектика» на Варшавском шоссе, 150. Речь идет об имуществе, выведенном, как сообщал губернатор Александр Хинштейн, из собственности региона корпорацией развития. Начальная цена лота составляет 383,8 млн руб., шаг аукциона — 19,2 млн руб. Это следует из аукционной документации. Площадь помещений — 1,1 тыс. кв. м.

Выставленные на продажу помещения в ТЦ «Селектика»

Заявки на участие в аукционе подаются до 16 декабря. Итоги подведут 23 декабря.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что речь также идет о пяти машиноместах. Он добавил, что власти планируют «продать имущество как можно дороже, потому что необходимости в нем у региона нет, в отличие от дополнительных средств». Вырученные от продажи деньги планируется направить на ремонт парка имени 1 Мая в Курске.

По словам господина Хинштейна, помещения были выведены из собственности региона АО «Корпорация развития Курской области» в январе. Завладев имуществом, руководство организации оформило договор долгосрочной аренды помещений с аффилированными с ними фирмами. По заявлению облправительства следственным управлением регионального УМВД было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). В июне помещения были возвращены в собственность региона.

О том, что возвращенные активы выставят на торги, Александр Хинштейн сообщал в начале прошлой недели на заседании облправительства. По данным из открытых источников, рыночная стоимость недвижимости составляет 76 млн руб. Летом прошлого года она была сдана в аренду компании ООО «Айти серф».

В начале октября акционеры АО «Корпорация развития Курской области» решили ликвидировать организацию до 1 сентября 2026 года. Глава региона Александр Хинштейн ранее заявлял, что «почистить ее карму практически невозможно». В октябре Ленинский райсуд Курска приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в отношении бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

Подробнее о судебном процессе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов