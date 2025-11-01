Главу курского «Сиэми» осудили за хищение 153 млн при возведении линии обороны

Ленинский райсуд Курска признал главу местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского виновным в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск заказчика работ — ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области». Согласно нему, с ответчика решили взыскать 152,8 млн руб.

Глава региона Александр Хинштейн напомнил, что Виталий Синьговский получил срок с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и показаний против других участников группировки.

«Первый пошел. Остальных не заставят ждать»,— заключил губернатор.

Уголовное дело Синьговского рассматривалось в Ленинском райсуде с начала октября. Глава «Сиэми» находится под стражей с начала года. Изначально ему вменялось мошенническое хищение 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Сиэми» было зарегистрировано в Курске в 2022 году. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Виталий Синьговский. 2024 год общество сработало с выручкой 128 млн руб. и чистой прибылью 3 млн руб.

В Ленинском райсуде рассматривается еще одно уголовное дело о хищении «более 152 млн руб.» при строительстве фортификаций. На скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Все они под стражей. В СИЗО в Москве ожидают завершения расследования бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и бенефициар «КТК Сервис» Максим Васильев.

Уголовные дела о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб.

Алина Морозова