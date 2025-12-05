До суда дошло дело курского экс-депутата о хищениях при возведении линий обороны

В Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело бывшего депутата облдумы и предпринимателя Максима Васильева, обвиняемого в растрате 152 млн руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, так как Максим Васильев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Он находится под стражей с апреля этого года.

Обвинение господина Васильева касается работы подконтрольной ему компании ООО «КТК Сервис». Она занималась строительством оборонительных сооружений в Глушковском районе. По версии МВД, при участии теперь уже бывших сотрудников областной корпорации развития Владимира Лукина, Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова часть выделенных бюджетных денег была похищена. Дело других фигурантов рассматривается в Ленинском райсуде. Ранее четыре года колонии по этому делу получил глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский.

Уголовные дела о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. В московском СИЗО завершения расследования ожидают экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

Владимир Зоркий