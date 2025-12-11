Бывшего курского губернатора и его зама оставили в столичном СИЗО

Мещанский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Как пишет РИА «Новости», под стражей им предстоит пробыть до середины марта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали в середине апреля. Изначально им вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), теперь обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб.

Бывший губернатор также обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В рамках сделки со следствием Алексей Смирнов признался в получении 30 млн руб. от подрядчиков, которые передавали «откаты» по контрактам на строительство линии обороны на границе с Украиной.

В Курске на рассмотрении в суде находится уголовное дело о растрате более 150 млн руб. бывшими топ-менеджерами местной корпорации развития, которая финансировала возведение фортификационных сооружений. Подсудимые Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов не признают вину. Также в суд поступило дело в отношении бывшего депутата облдумы Максима Васильева, которого следствие считает бенефициаром подрядных организаций, похищавших бюджетные деньги. Ранее четыре года колонии получил формальный руководитель одной из компаний Виталий Синьговский.

Сергей Толмачев