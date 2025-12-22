Главные новости за 22 декабря. Кавказ

РИА Новости опубликовало итоговый рейтинг регионов России за 2025 год. Ставропольский край занял 38 место с 56,71 балла из 100 возможных. Эксперты оценили позиции субъектов по 11 показателям: качество жизни, рынок труда, материальное благополучие, научно-техническое развитие и вовлеченность в ЗОЖ.

В Махачкале за шесть месяцев 2025 года демонтировали 219 незаконно построенных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Жители Ставропольского края разместили на депозитах и счетах 36,3 млрд руб. во III квартале 2025 года. РСХБ зафиксировал рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Высокие ставки по вкладам, зависящие от ключевой ставки ЦБ, привлекли клиентов.

Минераловодский городской суд Ставропольского края приговорил жителя Дагестана Салика Рамазанова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе-ноябре 2025 года в Дагестане число компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 20%. По этому показателю регион стал третьим в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В январе-ноябре 2025 года сельхозорганизации Кабардино-Балкарии произвели около 2,1 тыс. т мяса овец и коз на убой в живом весе, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.