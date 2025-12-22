В КБР производство мелкого рогатого скота на убой увеличилось на 30%

В январе-ноябре 2025 года сельхозорганизации Кабардино-Балкарии произвели около 2,1 тыс. т мяса овец и коз на убой в живом весе, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Лидером по объемам производства традиционно стал Черекский район, где производство мяса овец и коз составило 1,2 тыс. т. На втором месте — сельхозпредприятия Баксанского района с показателем почти 670 т.

За 11 месяцев 2025 года общее производство всех видов мяса скота и птицы на убой в живом весе в республике достигло 45,8 тыс. т.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии за 10 месяцев 2025 года выпустили продукции на общую сумму 71,5 млрд руб. Рост объема производства составил 5,7% год к году.

Наталья Белоштейн