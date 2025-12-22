Участник беспорядков в аэропорту Махачкалы осужден на 7,5 лет

Минераловодский городской суд Ставропольского края приговорил жителя Дагестана Салика Рамазанова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, он признан виновным по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (несоблюдение требований транспортной безопасности, повлекшее крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что 29 октября 2023 года Рамазанов принял участие в беспорядках в аэропорту на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Он отказывался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Участники погромов уничтожили и повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн руб. Были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что привело к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отмене регулярных рейсов, их перенаправлению в другие аэропорты.

Противоправные действия совершили в отношении 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд назначил осужденному отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, учтя позицию государственного обвинителя и степень общественной опасности преступления.

Валентина Любашенко