Дагестан стал третьим в России по приросту частных компаний

В январе-ноябре 2025 года в Дагестане число компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 20%. По этому показателю регион стал третьим в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидером по увеличению числа компаний и предпринимателей стала Республика Марий За 11 месяцев 2025 года там зарегистрировали почти 4,8 тыс. фирм и ИП. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На втором месте оказалась Чувашская Республика с ростом на 24%.

Москва же заняла первое место по числу зарегистрированных новых юридических лиц. За указанный период в столице было создано 133,8 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Второе место заняла Московская область, где зарегистрировали 79 тыс. новых организаций. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край с показателем в 57 тыс. новых юридических лиц.

Всего за 11 месяцев 2025 года в России зарегистрировано 1,1 млн компаний и индивидуальных предпринимателей (из них действующие в настоящий момент — 996,4 тыс.), годом ранее число регистраций было на 1% выше, говорится в исследовании.

По данным аналитиков, значительное число новых регистраций приходится на индивидуальных предпринимателей. В 2025 году их доля составила 84%, а в 2024 году — 81%.

Наталья Белоштейн