Ставропольский край занял 38 место в итоговом рейтинге регионов

РИА Новости опубликовало итоговый рейтинг регионов России за 2025 год. Ставропольский край занял 38 место с 56,71 балла из 100 возможных. Эксперты оценили позиции субъектов по 11 показателям: качество жизни, рынок труда, материальное благополучие, научно-техническое развитие и вовлеченность в ЗОЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики РИА Рейтинг собрали данные из своих ежегодных исследований. Они учли официальную статистику Росстата, Минфина, Центробанка и МВД. Каждый регион получил баллы за места в отдельных рейтингах. Москва лидирует с 86,81 балла, Санкт-Петербург следует с 85 баллами, Московская область — с 81,88. Топ-10 замкнули Нижегородская, Ростовская (67,81 балла) области и Краснодарский (69,38) край. Ставрополье опередило Саратовскую и Омскую области, но уступило соседям на Кубани и Дону.

Ставропольский край показал слабые результаты в ключевых сферах. По доходам населения регион занял 81 место: среднедушевой доход вырос на 4,7% к 2024 году, но остался низким — около 45 тыс. руб. По доступности кредитов на новые авто край на 74 месте. Жители копят на ипотечный взнос в 1,7 млн руб. четыре года — это 71 позиция. Рынок труда оказался непривлекательным: край в конце списка по трудоустройству. По благополучию жителей регион оказался на 75 месте, по уровню зарплат также в числе аутсайдеров.

Республики СКФО провалили рейтинг. Чечня, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Ингушетия набрали менее 32 баллов. Ингушетия и Тыва замыкают рейтинг. Хакасия, Калмыкия и Алтай также оказались в аутсайдерах. В 2024 году Ставрополье занимало 40-е место с 53,33 балла, в феврале поднялось на 24-е по качеству жизни.

Эксперты СКФУ объясняют отставание региона структурными проблемами. Край зависит от агробизнеса, слабо развиты IT, туризм и логистика. В отличие от Краснодара и Ростова, Ставрополье меньше интегрировано в кластеры. Промышленность и инновации растут недостаточными темпами. В 2025 году край не улучшил позиции в большинстве рейтингов РИА.

Станислав Маслаков