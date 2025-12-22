В Махачкале за полгода демонтировали 219 незаконно построенных объектов

В Махачкале за шесть месяцев 2025 года демонтировали 219 незаконно построенных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За это время в Махачкале демонтировали 82 единицы металлических конструкций и гаража, 69 ворот и заборов и ворота, 25 шлагбаумов, цепей и барьеров, 27 информационных стел и автозаправочных станций, пять генераторов и 11 лестниц. Так, на территории муниципалитета, на улице Гайдара Гаджиева, 13, демонтировали незаконные ограждения.

Константин Соловьев