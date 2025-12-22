Объем депозитов жителей Ставропольского края вырос на 5,6% за III квартал

Жители Ставропольского края разместили на депозитах и счетах 36,3 млрд руб. во III квартале 2025 года. РСХБ зафиксировал рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Высокие ставки по вкладам, зависящие от ключевой ставки ЦБ, привлекли клиентов. Банк отметил устойчивый интерес к стабильным инструментам, пишет «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В соседних регионах динамика оказалась ярче. Краснодарский край и Адыгея показали прирост на 19%, донской регион — на 27%. К началу октября кубанцы и адыгейцы накопили 81,45 млрд руб., что на 19,75% превысило прошлогодний уровень. РСХБ связывает успех с доходностью вкладов от 17,2% до 19% в июле–сентябре.

Банк «Кубань Кредит» подтвердил тренд в четырех южных регионах. В июле клиенты разместили 130 млрд руб., в августе — свыше 133 млрд руб., в сентябре — около 137 млрд руб. Прирост за III квартал достиг 30%, или 31,5 млрд руб., по сравнению с 2024 годом. Олеся Новакович, начальник управления розничных продуктов, подчеркнула роль высоких ставок ЦБ.

Доходность рублевых депозитов в сентябре 2024 года варьировалась от 9% до 17,6% годовых. К концу сентября 2025 года она снизилась до 8,5–15,6%. «Высокая доходность депозитов, обусловленная высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, безусловно, способствовала существенному росту депозитного портфеля»,— отметила Новакович. Прирост за восемь месяцев 2025 года превысил прошлогодний.

В Ростовской области накопительные счета принесли доходность от 8,5% до 9,6%. Объем средств филиала РСХБ вырос на 35% с начала года. Ставропольцы во II–III кварталах выбирали не только вклады, но и акции агросектора, энергетики, промышленности, а также золото и серебро против инфляции.

Бизнес и жители республик Северного Кавказа накопили 446 млрд руб. в 2025 году, рост составил 43% к 2024 году. Дагестан лидирует с 118 млрд руб., Северная Осетия–Алания — 58 млрд руб., Кабардино–Балкария — 48,4 млрд руб. На июль 2025 года сбережения ставропольцев без эскроу достигли 545,6 млрд руб., прирост 19% к прошлому году.

Станислав Маслаков