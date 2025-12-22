Главные новости за 22 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Под Воронежем может появиться еще один индустриальный парк. Его планируют создать в Семилукском районе, рядом с северной окраиной областного центра.

В суд поступило дело владельца местной сети «Русский аппетит» и бывшего депутата облдумы Андрея Прытыкина. По версии следствия, он заплатил за то, чтобы получить место в региональном парламенте.

Одно из министерств белгородского облправительства могут перевести в Шебекино: по мнению губернатора Вячеслава Гладкова, это позволит чиновникам лучше контролировать восстановление регулярно обстреливаемого города.

А курское приграничье будет восстанавливать Светлана Дроздова, в прошлом — общественница, защитница обманутых дольщиков. Ее утвердили на посту главы профильного министерства.

Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в Курске обойдется в 4 млрд руб.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов собирается национализировать провалившиеся концессии в сфере ЖКХ.

В Липецкой области признан банкротом местный производитель упаковки «Рент-Кэпитл», который накопил полмиллиарда долгов.

Юрий Голубь