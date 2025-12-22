В 4 млрд рублей обойдется строительство развязки на улице Карла Маркса в Курске

Общая стоимость строительства транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в Курске составит 4 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр транспорта и автодорог Александр Замараев.

Из федерального бюджета, по словам чиновника, на работы будет выделено 3,3 млрд руб. Строительство предполагается завершить в 2027 году. Протяженность дорог, составляющих развязку, будет равняться 3,8 км, на них планируется устроить от двух до шести полос движения шириной 3-4,5 м каждая. Ширина проезжей части составит от 4,5 до 22,5 м, тротуаров — от 1,5 до 2,5 м.

Начало работ по созданию транспортной развязки на улице Карла Маркса курские власти анонсировали в 2023 году. В сентябре 2023-го контракт на перенос инженерных сетей около объекта за 468 млн руб. получило московское ООО «Управление капитального строительства» Олега Щелкунова. Согласно документации, подрядчик до 30 ноября 2024 года должен был переустроить коммуникации девяти компаний, четыре линии электропередачи, два водопровода, напорную канализацию и ливневую канализацию, газопровод, а также компенсировать вырубку деревьев.

О том, как компания из приграничья выиграла контракты на ремонт курских дорог за 2,1 млрд руб., — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь