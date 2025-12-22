Дело главы воронежской сети фастфуда «Русский аппетит» дошло до суда

В Коминтерновский райсуд Воронежа поступило уголовное дело главы сети «Русский аппетит» и бывшего депутата облдумы Андрея Прытыкина, обвиняемого в даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Как следует из картотеки дел, предварительное заседание назначено на 30 декабря.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Прытыкин находится под стражей с начала августа. По версии регионального Следственного комитета, перед выборами в 2020 году бизнесмен через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал 250 тыс. руб. на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и его подчиненной Светлане Васьковой. Эти средства должны были обеспечить ему победу. В итоге господин Прытыкин был избран депутатом облдумы.

Бавыкин и Васькова были осуждены за получение взяток и приговорены к десяти и пяти годам колонии соответственно. В суде было установлено, что перед выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Практически все избранные депутатами фигуранты этого дела признали факт дачи взяток. Единственным, кто свою вину отрицает, остается Андрей Прытыкин.

После задержания предпринимателя сеть «Русский аппетит» выступила в его поддержку, опубликовав его открытое обращение. В нем предприниматель заявил, что не давал денег за победу на выборах в 2020 году.

Сергей Толмачев