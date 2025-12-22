Одно из белгородских министерств может переехать в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном совещании в облправительстве 22 декабря раскритиковал сроки восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе и работу местной администрации при условии, что подрядчикам авансом выдали 634 млн руб. В связи с этим господин Гладков предложил перенести одно из областных министерств или своего заместителя в Шебекино и передать контроль над процессом.

«Предложение простое — одно из министерств переносить сейчас в Шебекино. […] Переносить туда рабочий кабинет и выстраивать эти процессы. У администрации пока не получается эта работа. И взаимодействие с другими муниципалитетами не получается, не вижу»,— сказал Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе, по информации с заседания, за прошлую неделю завершили восстановление 67 жилых объектов, закрыли тепловой контур на шести. Выявлено 14 поврежденных домов и квартир. Всего с начала СВО в округе повреждения получили 17 665 жилых объектов. Восстановлено — 15 336. Приостановлена из-за СВО работа на 770 объектах. Не восстановлены 623 многоквартирных дома и 936 частных домов.

По словам главы региона, стороны договорились о сдаче около 250 квартир и домов в неделю, но этот показатель постоянно падает. Господин Гладков также подчеркнул, что люди правомерно требуют сокращения сроков восстановления жилья.

Вячеслав Гладков предложил передать контроль либо министру ЖКХ Белгородской области Алексею Ботвиньеву, либо министру строительства Оксане Козлитиной, либо одному из вице-губернаторов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум десяти боеприпасов и 34 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома, два автомобиля и один инфраструктурный объект.

Денис Данилов