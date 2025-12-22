В пригороде Воронежа могут создать еще один индустриальный парк

Семилукский район Воронежской области определен «приоритетным» для создания индустриального парка (ИП) к северу от областного центра, на противоположной окраине города от действующего ИП «Масловский». Какие-либо еще параметры проекта пока не раскрываются, ключевым вопросом для принятия окончательного решения по выбору земельного участка станет стоимость строительства инфраструктуры. Об этом по итогам совещания на возможной площадке ИП сообщил в своем Telegram-канале первый зампред облправительства Данил Кустов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Кустова, для создания нового ИП анализировали земельные участки, расположенные на территории Рамонского и Семилукского районов. Семилукский стал «приоритетным» «из-за своего потенциала, отраслевой специализации, наличия больших массивов земельных участков, подходящих для создания промышленной площадки, а также проактивной позиции главы муниципалитета Максима Зацепина».

«Создание нового индустриального парка, расположенного в северной части от города Воронежа, позволит равномерно распределить трудовые ресурсы и транспортные потоки между новой промышленной площадкой и уже успешно функционирующими индустриальным парком "Масловский" и особой экономической зоной "Центр", расположенных в южной части города»,— заявил Данил Кустов.

Первый зампред облправительства также отметил, что губернатор Александр Гусев одобрил выбор территории для нового ИП. В ближайшее время должно пройти совещание для оценки затрат на строительство объектов инфраструктуры, результаты которого представят главе региона.

Летом 2025 года Воронежская область подала заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. На новых площадях планируется строительство интегрированного сталелитейного завода, зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля.

В Рамонском районе Воронежской области сейчас строится частный индустриальный парк «Среднедонской». По проекту, там будут расположены мультифункциональные производственные и логистические комплексы общей площадью более 700 тыс. кв. м, тепличный комплекс на 256 тыс. кв. м, очистные и водозаборные сооружения, сети электро-, газоснабжения, автотранспортные предприятия, топливно-заправочный пункт. Завершение первой очереди складского комплекса площадью 20 тыс. кв. м запланировано на конец 2026 года, второй с аналогичной площадью — на конец 2027-го.

Денис Данилов