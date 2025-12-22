Тамбовский губернатор анонсировал национализацию проблемных концессий

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, подводя итоги 2025-го на последней в этом году еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 22 декабря, анонсировал возможную национализацию концессионных проектов в сфере ЖКХ, с которыми не справляется бизнес. Их могут «забирать в государственную собственность», чтобы затем присоединить к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области и крупнейший игрок местного коммунального рынка), которое сейчас само находится в стадии национализации и передачи акций областному правительству.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ



«Мы должны подойти внимательным образом там, где бесхозяйность, там, где у нас на сегодняшний день концессионеры не справляются с работой. У нас есть предложение. Будем укрупнять [за счет них.— «Ъ-Черноземье»] ТСК,— сказал губернатор.— Будем, соответственно, создавать дивизионы, связанные с водоснабжением, с теплоснабжением. Это основные моменты, которые на сегодняшний день мы будем забирать в государственную собственность».

Более подробно механизм перехода предприятий в госсобственность и под госуправление господин Первышов на публичной части планерки не комментировал.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре господин Первышов рассказывал, что в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова акций ТСК.

Регион уже владеет 30% акций, теперь власти рассчитывают получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с порядка 78,5%, а затем увеличить долю до 100%.

В ноябре на пресс-конференции господин Первышов заявлял, что власти Тамбовской области признали механизм концессий неэффективным для строительства коммунальной и социальной инфраструктуры: ни один из таких проектов государственно-частного партнерства не был «положительным», по некоторым объектам были возможны хищения бюджета, по всем — возбуждались уголовные дела.

Сергей Калашников