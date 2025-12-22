Суд обанкротил липецкого производителя упаковки из-за долгов на полмиллиарда

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местного производителя упаковки ООО «Рент-Кэпитл» по иску Альфа-банка и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Мария Патрушева из ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

В карточке дела указано, что местное ООО «Логистик групп» Константина Гнеушева, специализирующееся на грузоперевозках, заявило о намерении погасить требования кредиторов к «Рент-Кэпитл» в полном объеме. Следующее судебное заседание назначено на 14 января 2026 года.

С заявлением о признании «Рент-Кэпитл» банкротом в начале года обратился Альфа-банк. В конце июня липецкий арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность по кредитам перед банком в 320,5 млн руб., из которых 260 млн руб. составил основной долг, а еще 60,2 млн руб. — неустойка. В августе Альфа-банк заявил еще 307,4 млн руб. требований.

В октябре к банкротству присоединились еще несколько кредиторов, в том числе ВТБ, ПСБ и Сбербанк. Совокупный объем требований кредиторов составляет 88 млн руб. Суть их происхождения не раскрывалась.

По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас» (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2024 году составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.

Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье» «Долги расписали на картоне».

Егор Якимов