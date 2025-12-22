Светлана Дроздова утверждена на пост министра строительства Курской области

Министерство строительства РФ согласовало назначение Светланы Дроздовой на должность министра восстановления, развития приграничья и строительства Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Госпожа Дроздова руководит ведомством с конца октября, теперь она избавилась от приставки «врио».

Светлана Дроздова родилась в Тверской области, окончила Московскую государственную академию делового администрирования по специальности «Юриспруденция». С 2006 по 2009 год работала председателем оргкомитета пострадавших дольщиков России. До 2018 года была советником руководителя рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков. Также работала в фонде поддержки развития регионов «Региональная платформа» и советником губернатора Самарской области. До назначения на пост министра занимала должность врио старшего помощника губернатора Курской области.

Юрий Голубь