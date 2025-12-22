Главные новости за 22 декабря. Новороссийск

За ночь над акваторией Черного моря сбили два украинских БПЛА, об этом сообщили в Минобороны России.

В Новороссийске наблюдается неудовлетворительное состояние укрытий для населения на случай атак БПЛА. Помимо отсутствия навигации, горожане жалуются на антисанитарию и физическую невозможность попасть в некоторые защитные сооружения при ЧС.

Бизнесмен из Новороссийска пойдет под суд в Краснодаре по статье о мошенничестве. Он получил грант на сумму более 20 млн руб. по подложным документам.

Имущество экс-депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставили на торги, он был признан банкротом. На аукционе продадут швейцарские часы бывшего депутата за 3 млн руб.

Администрация Новороссийска выделила 1,5 млн руб. на восстановление квартир и общедомового имущества ЖК «Аврора» после атаки БПЛА, произошедшей в мае этого года.

Власти Анапы решили отказаться от проведения массовых мероприятий на Новый год и Рождество. В городе также не будут устраивать праздничный фейерверк.

Из бюджета Новороссийска выделили более 30 млн руб. на содержание и ремонт систем ливнеотведения в 2026 году. Дороже всего городской казне обойдутся работы в Центральном районе — более 12 млн руб.