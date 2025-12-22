Бизнесмен из Новороссийска пойдет под суд за мошенничество

Предприниматель из Новороссийска предстанет перед судом в Краснодаре. По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, мужчина получил более 20 млн руб. по подложным документам.

Согласно материалам следствия, 54-летний бизнесмен предоставил в госучреждение документы с недостоверными сведениями для получения гранта на приобретение оборудования для переработки рыбной продукции. На счет потребительского кооператива поступило свыше 20 млн руб.

Денежные средства мужчина потратил на собственные нужды, в частности, финансовая поддержка была направлена на реализацию его бизнес-идей. При этом, правоохранительные органы установили, что другие члены ассоциации не давали согласия на получение гранта. Их подписи подделали в предоставляемых документах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

София Моисеенко