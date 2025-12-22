Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия Анапы отказалась от массовых мероприятий и салютов на Новый год

Администрация Анапы приняла решение отказаться от массовых новогодних мероприятий из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На новогодних и рождественских выходных в Анапе не будут проходить массовые гуляния. По информации мэрии курорта, также было принято решение отменить праздничный салют. Особое внимание анапские власти уделят усилению мер комплексной безопасности.

В период новогодних каникул в Анапе будут проводиться локальные семейные и детские мероприятия, в том числе, в программу внесли праздники для детей из семей военнослужащих и участников СВО. Новогодние мероприятия планируется организовать для детей с ограниченными возможностями, для многодетных и опекаемых семей.

Ранее от проведения массовых торжеств отказались власти Новороссийска и Геленджика, в городах на побережье Черного моря отменили запуск традиционных праздничных фейерверков. Андрей Кравченко и Алексей Богодистов также призвали жителей и гостей городов отказаться от запуска пиротехники.

София Моисеенко

