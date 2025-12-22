Имущество экс-депутата из Новороссийска выставили на торги

Часы, земельные участки и другое имущество обанкротившегося экс-депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставили на торги. Об этом сообщили «РИА Новости», сославшись на судебные документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

У бывшего депутата городской думы Новороссийска выявили два земельных участка 6,2 тыс. и 106,5 тыс. кв. м, автомобиль «КамАЗ», четыре охотничьих ружья, швейцарские часы Audemars Piguet Royal Oak. В августе текущего года Георгий Середин был признан банкротом, и в его отношении началась процедура реализации имущества. Торги продлятся до 20 февраля 2026 года.

На аукционе часы Георгия Середина продают за 3 млн руб., а участок 6,2 тыс. кв. м выставили на торги за 92,5 млн руб. Четыре ружья экс-депутата оценили в сумму более 500 тыс. руб.

Георгий Середин являлся председателем комитета городской думы Новороссийска по вопросам ЖКХ и градостроительной политики. Он сложил полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. Как сообщал «Ъ-Кубань», прекращение полномочий могло быть связано с уголовным делом, возбужденным по поручению главы СК Александра Бастрыкина из-за неудовлетворительного состояния квартир в ЖК «Парковый». Жилье в этом комплексе выдавали детям-сиротам, объект возводила компания Георгия Середина ООО «СЗ „Вита строй девелопмент”».

София Моисеенко