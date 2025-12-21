В подвалах не спрятаться

В Приморском районе Новороссийска жители указывают на неудовлетворительное состояние подвалов, включенных в список официальных укрытий в приложении «Безопасный город». Помимо отсутствия навигации, горожане жалуются на антисанитарию и физическую невозможность попасть в некоторые защитные сооружения в случае ЧС. В городской администрации отметили, что на территории муниципалитета для укрытия населения приспособлены 433 заглубленных помещения, за которыми ведется мониторинг. Юристы рекомендовали адресовать претензии эксплуатирующим организациям — УК или ТСЖ.

Жители Приморского района Новороссийска указывают на неудовлетворительное состояние подвалов, включенных в перечень официальных укрытий в приложении «Безопасный город». Об этом, в частности, писал ряд новостных СМИ. Кроме отсутствия навигации, горожане указывают на антисанитарию и физическую невозможность попасть в защитные сооружения в случае ЧС.

Так, в подвале на улице Видова, 182, включенном в реестр укрытий на случай ЧС, по данным на начало декабря, зафиксирован заваленный мусором узкий проход без освещения. Подвальные помещения по улицам Видова, 160А и Тобольской, 5А якобы были заперты на замок. По словам горожан, на некоторых домах отсутствуют таблички или обозначения, указывающие на наличие убежищ.

Неудовлетворительное состояние укрытий отмечают и жители других районов. «У нас в доме подвалы закрыты и не оборудованы. Там блохи, темень и грязь»,— рассказала корреспонденту «Ъ-Новороссийск» жительница 14-го микрорайона.

В администрации города в ответ на запрос издания отметили, что всего на территории муниципалитета для укрытия населения приспособлено 433 заглубленных помещения, за которыми ведется систематический мониторинг. По данным властей, объекты должны соответствовать ГОСТ Р 42.4.16-2023: высота не ниже 1,7 м, бетонные полы и отсутствие плитки на стенах.

После получения сигнала оповещения о предполагаемом ЧС руководители УК и ТСЖ обязаны немедленно обеспечить доступ в подвалы, а жителям рекомендуется заранее узнать, у кого из соседей хранятся ключи.

При этом вопрос оперативного доступа в закрытые подвалы на улицах Видова и Тобольской в мэрии оставили без ответа.

«Порядок хранения ключей от убежищ определяется руководителями управляющих компаний (УК) и ТСЖ с учетом обеспечения максимальной оперативности их использования при получении сигнала о чрезвычайной ситуации. Рекомендуется изготовить и выдать дубликаты ключей ответственным лицам в подъездах многоквартирных домов»,— сообщили в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Новороссийска».

Относительно отсутствия навигационных указателей власти уточнили, что подведомственная мэрии организация ранее уже проводила оценку помещений и признала их соответствующими требованиям, а информация была размещена на стендах. Следующий этап реализации мероприятий по приспособлению подвалов под нужды гражданской обороны и обновление табличек совместно с УК и ТСЖ запланированы властями на 2026 год.

Кубанский юрист Юрий Митин отметил, что при обнаружении затоплений, мусора или технических неисправностей в укрытии, жителям следует адресовать претензии эксплуатирующей организации — УК или ТСЖ. По словам эксперта, любые дефекты должны фиксироваться в специальном журнале оценки состояния, а аварийные недостатки подлежат незамедлительному устранению.

В случае бездействия коммунальщиков господин Митин рекомендует обращаться в администрацию, МЧС или прокуратуру. Он также подчеркивает, что отсутствие маркировок и указателей, соответствующих стандартам приказа МЧС №583, является прямым нарушением режима гражданской обороны».

«Обязанность организовать открытие и принятие жителей лежит на ответственном по группе обслуживания, которого назначают заранее приказом по УК, ТСЖ, муниципалитету, или на другом ответственном за объект. Если доступа нет, а опасность реальна, жильцы могут вскрыть вход — это не будет правонарушением. Жизнь и здоровье человека по закону выше любых формальных запретов»,— прокомментировал эксперт.

Как считает краснодарский юрист Виктория Ошуева, доступ к укрытиям граждане могут получить только в строго определенный период — с момента сигнала «Внимание всем» до официальной отмены воздушной опасности. В остальное время двери должны быть на замке.

«Вскрывать дверь самостоятельно запрещено, так как это может нарушать правила поведения в защитных сооружениях. Например, в противорадиационных укрытиях (ПРУ) нельзя открывать входную дверь при открытом вытяжном коробе. В памятках по ГО указано, что укрываемым запрещено открывать и закрывать двери без разрешения дежурного»,— отмечает госпожа Ошуева.

Собеседница издания также уточняет, что на каждый объект рекомендовано иметь не менее двух комплектов ключей. Их следует хранить в доступных местах у проживающих в этих же домах лиц, которые определяются обслуживающими организациями.

Ранее мэрия Новороссийска утвердила реестр заглубленных помещений, приспособленных для укрытия населения в случае объявления ЧС. Перечень адресов опубликован на официальном сайте городской администрации.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в результате атаки ВСУ на Новороссийск 14 ноября были повреждены четыре многоквартирных и два частных дома, нефтебазу комплекса «Шесхарис» (объект «Транснефти»), контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело», причал и одно гражданское судно в порту. Ранения получили четыре человека. Все пострадавшие были госпитализированы, а в городе вводили режим ЧС.

Нурий Бзасежев