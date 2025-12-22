На восстановление квартир в ЖК «Аврора» Новороссийска выделили 1,5 млн рублей

Администрация Новороссийска выделила 1,5 млн руб. на восстановление квартир в ЖК «Аврора» после атаки БПЛА в мае текущего года. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте мэрии города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эльвира Кальченко подписала постановление о проведении аварийно-восстановительных работ в квартирах на Мысхакском шоссе, 59В 15 декабря. Денежные средства на ремонт жилых помещений и общедомового имущества перераспределили из фонда управления городского хозяйства.

УГХ Новороссийска выступит заказчиком для осуществления работ и заключит соответствующий муниципальный контракт. Контроль за восстановлением квартир возложили на заместителя главы по вопросам ЖКХ Рафаэля Беглярова.

Ранее из бюджета Новороссийска также выделили деньги на восстановление дома на Суворовской, 71. Этот МКД также пострадал в ходе украинской атаки, прошедшей в начале мая 2025 года.

София Моисеенко