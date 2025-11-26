Паслер не исключил назначение Рубцова на пост министра ЖКХ Свердловской области

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов делает «достаточно неплохие шаги», и в ближайшее время может быть назначен главой ведомства, рассказал губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. «Есть моменты, которые нужно улучшать, но они есть всегда и были раньше. Посмотрим еще немножко и примем соответствующее решение»,— добавил глава Среднего Урала.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер отметил, что за время работы Алексея Рубцова и.о. министра в регионе выросло число муниципалитетов, которые получили паспорта готовности к отопительному сезону: в 2024 их было всего 38 из 87, в 2025-ом — 83 из 87. «Это говорит о том, что министерство нащупывает именно ту работу, или тот объем работы, или те методы и подходы, которые могут обеспечить нам стабильность и развитие этой отрасли»,— подчеркнул губернатор.

Денис Паслер признал, что должность министра энергетики и ЖКХ региона является «исторически очень тяжелой». «Я помню 10 лет назад, и 20 лет назад, там всегда было много задач — модернизация оборудования, долги за коммуналку, неплатежеспособность, управляющие компании и куча вызовов, которые нужно решать»,— пояснил он.

Алексей Рубцов с 2012 года работал заместителем главы Сухого Лога (Свердловская область), в 2018-ом был назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ региона: в должности курировал вопросы концессионных соглашений в сфере ЖКХ и погашения задолженностей организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. С января 2025 года исполняет обязанности главы ведомства.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в 2011-2025 годах возглавлял Николай Смирнов. В январе он написал заявление об уходе в отставку, в том же месяце экс-чиновник был арестован. Бывший министр обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает до 15 лет колонии. По версии следствия, Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, заместитель министра Андрей Кислицин через посредника получили взятку на сумму более 4,4 млн руб. якобы за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Остальные фигуранты также обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Экс-министр также выступал ответчиком по делу об изъятии в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство указало, что благодаря Николаю Смирнову и бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексею Пьянкову (занимал пост в 2012-2016 годы) в собственность предпринимателей перешло имущество «Облкоммунэнерго», принадлежащее Среднему Уралу. В октябре и ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иски Генеральной прокуратуры РФ и изъял активы, принадлежащие бизнесменам.

В понедельник, 10 ноября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение по существу дела Николая Смирнова до 4 декабря.

Василий Алексеев