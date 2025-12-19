Главные новости за 19 декабря. Ростов-на-Дону и область.

Прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Владимир Путин заявил, что преобладание курятины в продуктовой корзине негативно влияет на семейные бюджеты россиян. Такой ответ глава государства дал во время прямой линии на вопрос молодого человека из Ростовской области о продовольственной инфляции.

Ростовский порт из центральной части города в Заречную промзону перенесут в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону 20 декабря с 11:00 до 15:00 в мкр. «Левенцовский» отключат электричество для аварийного ремонта высоковольтной линии 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента ЖКХ и энергетики.

Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим работы с пятничного вечера до конца выходных для минимизации рисков ДТП и обеспечения безопасности на дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Ростовской области инвестиционный портфель пополнился двумя новыми проектами с общим объемом вложений около 23,5 млрд руб. Эти инициативы, направленные на развитие агропромышленного комплекса (АПК), предполагают строительство тепличного комплекса для выращивания овощей ООО ТК «Ольгинский» и комбикормового цеха АО «Батайское». Об этом на инвестиционном совете при губернаторе сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

Минспорта в 2025 году из областного бюджета выделило хоккейному клубу «Ростов» 150 млн рублей, за с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Официальный комментарий по ситуации дали в правительстве региона.